Волгоградец упал замертво в продовольственном магазине

Бездыханное тело мужчины обнаружили покупатели в продовольственном магазине «Победа» в Советском районе Волгограда, передает V102.RU. Очевидцы сообщают, что мужчине резко стало плохо, и он упал.

До приезда скорой помощи его пытались реанимировать другие посетители магазина, но безуспешно. Спасти его не удалось.

Очевидцы сообщают, что скончавшийся покупатель пролежал на полу в магазине несколько часов, пока тело не забрали.

В СУ СКР по Волгоградской области по данному происшествию сообщили, что проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Фото из архива V102.RU