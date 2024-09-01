Происшествия

Волгоградец упал замертво в продовольственном магазине

Происшествия 01.09.2024 11:09
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01.09.2024 11:09


Бездыханное тело мужчины обнаружили покупатели в продовольственном магазине «Победа» в Советском районе Волгограда, передает V102.RU. Очевидцы сообщают, что мужчине резко стало плохо, и он упал.

До приезда скорой помощи его пытались реанимировать другие посетители магазина, но безуспешно. Спасти его не удалось. 

Очевидцы сообщают, что скончавшийся покупатель пролежал на полу в магазине несколько часов, пока тело не забрали.

В СУ СКР по Волгоградской области по данному происшествию сообщили, что проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Фото из архива V102.RU

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