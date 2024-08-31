Происшествия

В Волгоградской области иномарка вылетела в канаву: один погиб

Происшествия 31.08.2024 11:29
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31.08.2024 11:29



 
Обстоятельства ДТП со смертельным исходом устанавливаются в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в региональном управлении МВД, авария произошла 31 августа в 4.50 час. на 663 км автодороги Р-22 «Каспий» в Новониколаевском районе.
Водитель, управляя автомашиной Hyundai Solaris , допустил столкновение с дорожным ограждением, в результате чего автомобиль вылетел в вырытую строительной техникой канаву и опрокинулся. В результате ДТП один пассажир от полученных травм скончался, водитель и двое пассажиров получили травмы. На месте аварии работают следственно-оперативная группа, экипажи Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме
Видео ГУ МВД по Волгоградской области

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