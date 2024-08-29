В Волгограде задержали 16-летнего угонщика двух «пятерок»





В Кировском районе Волгограда сотрудники полиции задержали 16-летнего студента колледжа, который подозревается в угоне двух автомобилей марки «ВАЗ-2105». Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, с заявлением в полицию обратились владельцы автомобилей, обнаружив утром их пропажу.

Оперативники своевременно установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 16-летний местный житель.

- Юноша на улице Быстрова заметил автомобиль, который завел при помощи проводов и уехал. Однако по дороге автомашина сломалась, после чего молодой человек бросил ее и скрылся в поисках другого транспортного средства. Далее на улице Закавказской угонщик приметил другой автомобиль той же марки, который он похитил, укатив с места парковки, - уточнили в региональном главке.

Свою вину малолетний угонщик признал полностью, а автомобили были возвращены владельцам. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



