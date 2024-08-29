Под Волгоградом иномарка сбила перебегавшего дорогу подростка





28 августа в Светлоярском районе Волгоградской области подросток пострадал в ДТП с иномаркой. Как сообщает ИА «Высота 102», поздней ночью 16-летний юноша пытался перейти оживлённую автотрассу в неустановленном месте, однако попал под колёса машины.

- В 04:30 на 19 км автодороги «Волгоград-Сальск» водитель, управляя автомобилем Honda Freed, совершил наезд на 16-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги в не установленном для этого месте, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате ДТП подросток был травмирован и доставлен в ближайшее медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего сейчас пытаются установить сотрудники правоохранительных органов.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области