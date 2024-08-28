



27 августа в Центральном районе Волгограда произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», на перекрёстке ул. Двинской и Рокоссовского, LADA Niva на полной скорости впечаталась в LADA Granta. В результате столкновения пострадал несовершеннолетний ребёнок.







- В 07:10 напротив дома №27 по ул. Двинская произошло столкновение автомобилей Niva и LADA Granta, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, от сильнейшего удара автомобиль LADA Granta развернуло и отбросило в сторону. В столкновении лишь по счастливому стечению обстоятельств не пострадал ещё один автомобиль, представляющий отечественный автопром.

Отметим, по информации правоохранительных органов, двухлетний ребёнок, находившийся в машине, принявшей удар, получил травмы и был госпитализирован медиками в больницу. Впоследствии обратился за помощью и водитель пострадавшего автомобиля.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области