Расследования

Волгоградский суд наказал бизнес-коуча Аяза Шабутдинова за «промывку» мозгов

Расследования 28.08.2024 09:41
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28.08.2024 09:41


Житель Волгограда сумел добиться через суд возврата оплаты за онлайн-курс известного в России бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, задержанного по подозрению  в мошенничестве в особо крупном размере.

Уточняется, что 27-летний житель Краснооктябрьского района подал иск к АНО «Центр развития предпринимательства+». Обманутый волгоградец требовал возврата суммы по договору, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. 

— В обоснование исковых требований истец указал, что принял участие в марафоне Аяза Шабутдинова. В рамках курса, как утверждает истец, применялись манипуляционные техники, влияющие на когнитивные процессы головного мозга, утвердительно звучали обещания быстрого создания прибыльного бизнеса всего за 5 400 рублей в месяц, — рассказали V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона. — Истец указал, что поддавшись психологическому воздействию, он заключил договор на сумму 130 000 рублей. Для этого ему пришлось взять кредит на обучение в программе «Университет бизнеса: развитие предпринимательских навыков». Курс был рассчитан на три месяца. 

Но уже через три недели горожанин потребовал деньги назад, так как обучение не началось. Ответчик направил истцу гарантийное письмо о перечислении ежемесячно денежных средств, в том числе процентов за пользование кредитом, в течение двух лет. Однако фактически поступили только три платежа. 

— Суд отметил, что офертой предусмотрена возможность заказчика потребовать возврат уплаченных денежных средств в течение 45 календарных дней с даты оплаты обучения, истец обратился в пределах установленного срока, а у ответчика не имелось законных оснований для невозврата денежных средств в полном объеме, — пояснили в объединенной пресс-службе судов.  

Краснооктябрьский районный суд Волгограда постановил взыскать в пользу истца сумму по договору в размере 113 737 рублей, компенсацию морального вреда — 5 000 рублей, штраф — 59 368 рублей, а всего 178 105 рублей. Решение суда вступило в законную силу. 

Напомним, Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года и отправили в следственный изолятор. Бизнес-тренеру и основателю «Лайк Центра» вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). 

По версии следствия, гуру бизнес-тренингов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Свою вину он так и не признал. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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