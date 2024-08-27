Появились подробности смертельного ДТП на трассе под Волгоградом

В Волгоградской области в страшную аварию, в которой погибли ребенок и взрослый, попали водители из Ростова-на-Дону и Калмыкии, сообщает V102.RU.

На данный момент известно, что в Kia Ceed находились жители Ростовской области, а во второй иномарке – жители Калмыкии.

- Погибли водитель Volkswagen Jetta и девочка 9-11 лет из Kia Ceed, - сообщили в экстренных службах.





По данным ГУ МВД России по региону, столкновение иномарок произошло в 19.30 на 670 км автодороги Р-22 «Каспий» в Новониколаевском районе. Два человека погибли и еще 6 человек обратились за медицинской помощью.

В прокуратуре Волгоградской области уточнили, что около 19:30 на 671-м км трассы Р-22 «Каспий» произошло столкновение следовавшего в сторону Волгограда автомобиля Kia Ceed с Volkswagen Jetta, который двигался во встречном направлении.

- В результате аварии на месте происшествия погибли 36-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta и 9-летняя девочка, ехавшая на заднем пассажирском сидении автомобиля Kia Ceed. Водитель и двое пассажиров Kia Ceed, в том числе 3-летняя девочка, а также трое пассажиров автомобиля Volkswagen Jetta госпитализированы с травмами различной степени тяжести, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.





На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал и.о. прокурора Новониколаевского района Волгоградской области Дмитрий Коновалов.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / прокуратуры Волгоградской области



