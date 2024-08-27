Страшная авария произошла сегодня, 27 августа, на трассе автодороги Р-22 «Каспий» в Новониколаевском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, на данный момент известно о двух погибших, среди которых несовершеннолетняя девочка. Еще 6 человек обратились за медицинской помощью.





- По предварительной информации, в 19.30 час. на 670 км автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение легковых автомобилей Kia Ceed и Volkswagen Jetta, - рассказали в главке.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа, экипажи Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области