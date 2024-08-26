Происшествия

АЧС выявили в селе Сосновка Волгоградской области

Происшествия 26.08.2024 15:40
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26.08.2024 15:40


В селе Сосновка Руднянского района Волгоградской области вводят карантин в связи с обнаружением африканской чумы свиней на одном из подворий. Как сообщает V102.RU со ссылкой на проект приказа комитета ветеринарии Волгоградской области, в населенном пункте будут проведены мероприятия по не допущению распространения инфекции. 
В частности, у жителей будут изъяты все свиньи и продукты животноводства – все они подлежат уничтожению. Взамен люди получат компенсации. В границах эпизотического очага, а это в радиусе 5 километров от села, инспекторы обследуют леса на предмет обнаружения захоронений свиней или падежа диких кабанов. При этом численность обнаруженных в данной зоне кабанов будет отрегулирована. 
На въезде в село установят дезбарьеры и информационные щиты, а все проселочные дороги, ведущие к населенному пункту, перекроют. При этом обеспечивать общественный порядок на время проведения карантинных мероприятий и, в том числе, изъятия животных будут сотрудники полиции. 
Напомним, в этом году АЧС уже фиксировалась в Суровикино Волгоградской области. 

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