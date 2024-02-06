Происшествия

Охотугодья обследуют в Волгоградской области из-за вспышки АЧС

Происшествия 06.02.2024 21:03
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06.02.2024 21:03


Вспышка африканской чумы свиней произошла в городе Суровикино Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на областной комитет ветеринарии, опасное для животных заболевание выявлено в личном подсобном хозяйстве домовладения по улице Казачья.

Для предотвращения распространения возбудителя болезни утвержден план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага этого заболевания. Место, где произошла вспышка АЧС, будет обработано. Помещения, где содержались свиньи, транспорт, в котором они перевозились, несколько раз продезинфицируют.

В угрожаемой зоне, что в радиусе 5,45 км от места очага, будут изъяты свиньи и отправлены на убой. В эту зону попадает город Суровикино и два хутора – Нижнеосиновский и Стариковский. Владельцы получат денежную компенсацию.

В плане мероприятий – обследование охотничьих угодий с целью выявления захоронений павших свиней, а также случаев падежа кабанов. 

Фото из архива ИА «Высота 102»

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