Спорт

«Динамо-Синара» проиграло действующим чемпионам России

Спорт 24.08.2024 06:50
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24.08.2024 06:50


«Динамо-Синара» накануне, 23 августа, в третьем матче на турнире «Кубок Московской федерации гандбола» уступило столичному ЦСКА, который является действующим чемпионом страны, со счетом 26:41, сообщает V102.RU.
Напомним, бело-голубые в двух стартовых поединках обыграли краснодарскую «Кубань» (32:30) и проиграли новороссийской «Черноморочке» (30:34). А армейский клуб, который возглавляет экс-наставник «Динамо» Олег Кулешов, выиграл оба раза — у московского «Луча» и «Кубани». Во вчерашней встрече волгоградкам противостоял не только бывший главный тренер, но и недавние одноклубницы — Анна Верещак и Варвара Сёмина, перешедшие из «Синары» в стан красно-синих в межсезонье. Оба игрока приняли непосредственное участие в товарищеском поединке.
Начало матча динамовки могут занести себе в актив. На первой минуте соперники обменялись заброшенными мячами. На точное попадание гандболистки ЦСКА ответила результативным броском Лыжина. Но уже вскоре София не смогла переиграть Верещак при исполнении пенальти. В стартовой десятиминутке бело-голубым регулярно удавалось догонять столичный клуб благодаря реализации своих моментов и неоднократным сейвам голкипера Марии Дувакиной. Только лишь во второй половине тайма армейки стали уходить в отрыв. Евгению Дмитриеву пришлось брать тайм-аут для внесения коррективов в игровые действия. При этом вскоре наставник «Синары», проявлявший сильные эмоции во время поединка, получил желтую карточку за активное несогласие с решениями арбитров. Динамовки, отдавшие много сил на площадке, к концу тайма начали уставать, чем и воспользовались высококлассные оппонентки. На перерыв команды ушли при счете 19:15 в пользу хозяек.
А вот с самого старта второй 30-минутки игра у бело-голубых разладилась. Уже через две минуты после возвращения из раздевалки Дмитриеву экстренно пришлось брать еще один тайм-аут, в котором он призывал своих подопечных уменьшить количество потерь, мешавших стабилизировать атакующую игру. К сожалению для динамовских болельщиков, ошибок после этого сильно меньше не стало. Красно-синие уверенно контролировали ситуацию на площадке, а за 15 минут до финальной сирены преимущество армейского коллектива насчитывало 11 мячей. Конечно, волгоградским спортсменкам было очень сложно вернуть интригу в данное противостояние. Итоговый крупный счет в пользу ЦСКА 41:26 оказался вполне закономерным. Анна Верещак отразила четыре броска из пятнадцати, а Варвара Сёмина поразила ворота бывшего клуба четыре раза. У волгоградок самыми результативными оказались Екатерина Долматова и София Романенко — по четыре попадания.
В битве с одним из грандов отечественного гандбола тренерский штаб «Динамо-Синары» увидел те ошибки и недочеты, которые можно исправить до стартового выездного матча с «Кубанью» в Суперлиге 6 сентября. В четвертом туре «Кубка МФГ» уже сегодня, 24 августа, в 13-00 ч. бело-голубые встретятся с «Лучом».
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото ПГК ЦСКА VK.com


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