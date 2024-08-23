Бочаров пообещал помощь семьям погибших в ИК-19 сотрудников УФСИН





Губернатор Волгоградской области по итогам спецоперации по ликвидации заключенных ИК-19 выступил с официальным заявлением. По словам Андрея Бочарова, семьям погибших при захвате заложников сотрудников УФСИН будет оказана материальная помощь.

– В ходе спецоперации по освобождению заложников в ИК-19 преступники ликвидированы. К сожалению, есть погибшие от действий преступников. Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь. Семьям погибших будет оказана поддержка, – заявил Андрей Бочаров.

По его словам, правоохранительные органы продолжают оперативно-следственные действия на месте происшествия.