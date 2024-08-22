Расследования

СК сообщил подробности о гибели рабочего на стройке в Волгограде

Расследования 22.08.2024 16:59
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22.08.2024 16:59


СУ СКР по Волгоградской области озвучило подробности по делу о гибели 44-летнего рабочего на стройке в Дзержинском районе Волгограда.  

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося. Уже допрошены очевидцы трагедии, присутствовавшие на объекте, а также руководящий состав строительной организации, — прокомментировала V102.RU в пресс-службе волгоградского следкома. 

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция в качестве максимума предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

По версии следствия, утром 21 августа 2024 года на объекте будущего многоэтажного жилого дома на западе города при производстве строительных работ с высоты 14-го этажа обрушилась деревянная конструкция, упавшая на голову 44-летнего рабочего, который в это время находился на третьем этаже недостроя. Пострадавший скончался на месте происшествия.

— Качество обеспечения требований охраны труда и соблюдения техники безопасности при производстве работ, следователи оценят в ходе проведения дальнейших следственных действий, — уточнили в региональном СУ СКР. 

Напомним, журналисты «Высоты 102» ранее сообщали, что инцидент произошел на стройке в доме № 7 по улице имени Кортоева. Согласно открытым данным, здесь возводится очередная очередь ЖК «Бродвей». Застройщиком выступает ООО «СЗ Волгоградрегионстрой». 

Фото: СУ СКР по Волгоградской области 

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