Экономика 22.08.2024 09:20
0
22.08.2024 09:20
Цены на бензин в Волгоградской области продолжают расти. И это несмотря на возобновление правительственных мер по запрету экспорта автомобильного топлива. Эту тенденцию подтверждают новые данные Росстата, согласно которым на предыдущей неделе в регионе и бензин, и дизтопливо снова подорожали.
АИ-92 стал дороже на 19 копеек – до 53,71 рубля за литр. Стоимость АИ-95 составляет теперь 59,85 рублей, а неделей ранее было 59,64 рубля.
Вновь заметнее всего подорожал АИ-98 – сразу на 92 (!) копейки. Средняя стоимость этого вида бензина достигла 72,52 рубля за литр.
Дизтопливо, в свою очередь, стало дороже на треть рубля – рост стоимости составил 31 копейку.
Волгоградские бизнесмены набрали кредитов на треть триллиона22.08.2024 13:05
Экономика 22.08.2024 13:05
В Волгограде капуста и огурцы подорожали враз на 5%22.08.2024 11:16
Экономика 22.08.2024 11:16
Суперкубок по футболу разогнал инфляцию в Волгоградской области19.08.2024 18:13
Экономика 19.08.2024 18:13
Банк Уралсиб предлагает новый накопительный счет с доходностью до 17% годовых19.08.2024 17:15 Реклама
Экономика 19.08.2024 17:15 Реклама
Волжский судостроительный завод требуют признать банкротом за долг в 35 млн19.08.2024 14:58
Экономика 19.08.2024 14:58
В Волгограде капуста подорожала за неделю на 9%15.08.2024 12:51
Экономика 15.08.2024 12:51
Волгоградская область на треть увеличила ввод жилья15.08.2024 12:15
Экономика 15.08.2024 12:15
Росстат: в Волгоградской области остановился рост цен на АИ-9215.08.2024 08:18
Экономика 15.08.2024 08:18
Совет директоров «Ростелекома» дал рекомендации общему собранию по дивидендам за 2023 год13.08.2024 14:55 Реклама
Экономика 13.08.2024 14:55 Реклама
Российские аграрии обменялись опытом на юбилейной выставке «ВолгоградАГРО»13.08.2024 13:23
Экономика 13.08.2024 13:23
Андрей Бочаров обсудил цифровизацию и проекты с ИИ на стратегической сессии13.08.2024 11:51
Экономика 13.08.2024 11:51
Волгоградцы набрали кредитов в 2024 году на 181 млрд09.08.2024 15:47
Экономика 09.08.2024 15:47
70 фальшивых купюр и монет изъяли в Волгоградской области08.08.2024 19:27
Экономика 08.08.2024 19:27
Портфель кредитных карт Банка Уралсиб вырос до 20 млрд рублей08.08.2024 17:31 Реклама
Экономика 08.08.2024 17:31 Реклама
ПСБ увеличил доходность по сберегательным продуктам08.08.2024 14:42 Реклама
Экономика 08.08.2024 14:42 Реклама