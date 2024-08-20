Происшествия

В Волгограде рассказали о состоянии искусанной собакой 82-летней женщины

Происшествия 20.08.2024 12:10
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20.08.2024 12:10


Пожилую женщину, которую в Волгограде искусала за ноги бездомная собака, проходит амбулаторное лечение. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения региона, состояние пострадавшей удовлетворительное.

- 82-летняя женщина была доставлена в травматологическое отделение №1. Оказали необходимую медицинскую помощь, в том числе начата антирабическая терапия. Состояние пациентки удовлетворительное, в госпитализации не нуждалась, - уточнили в облздраве.

По словам очевидцев, которые разместили фотографии окровавленной пенсионерки в социальных сетях, бездомная собака напала на пожилую женщину на детской площадке в поселке Нижний Тракторный. Они также сообщали, что с места происшествия пострадавшую на скорой увезли в больницу.

Напомним, что несколькими днями ранее собака напала на ребенка в Волжском. Мальчик, который получил травму лица, проходит лечение в челюстно-лицевом отделении ГКБ №1 в Волгограде.

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