В Волгограде рассказали о состоянии искусанной собакой 82-летней женщины

Пожилую женщину, которую в Волгограде искусала за ноги бездомная собака, проходит амбулаторное лечение. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения региона, состояние пострадавшей удовлетворительное.

- 82-летняя женщина была доставлена в травматологическое отделение №1. Оказали необходимую медицинскую помощь, в том числе начата антирабическая терапия. Состояние пациентки удовлетворительное, в госпитализации не нуждалась, - уточнили в облздраве.

По словам очевидцев, которые разместили фотографии окровавленной пенсионерки в социальных сетях, бездомная собака напала на пожилую женщину на детской площадке в поселке Нижний Тракторный. Они также сообщали, что с места происшествия пострадавшую на скорой увезли в больницу.

Напомним, что несколькими днями ранее собака напала на ребенка в Волжском. Мальчик, который получил травму лица, проходит лечение в челюстно-лицевом отделении ГКБ №1 в Волгограде.