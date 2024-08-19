Волгоградец поплатился BMW за пьяное вождение

Расследования 19.08.2024 20:28
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19.08.2024 20:28
Прокуратура Кировского района Волгограда добилась конфискации транспортного средства у 32-летнего местного жителя, который был пойман за вождением в алкогольном опьянении. Как сообщает V102.RU, также судом волгоградец был приговорен к 160 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.
Было установлено, что 9 марта этого года водитель на BMW 520 был остановлен сотрудниками полиции в состоянии алкогольного опьянения. При этом по предоставленным документам мужчины автомобиль был продан его отцу, в связи с чем суд не смог его конфисковать.
Районная прокуратура в свою очередь заподозрила волгоградца в фальсификации договора купли-продажи, поскольку на момент совершения преступления иномарка еще не была передана собственнику. Кроме того, ранее автомобиль был арестован службой судебных приставов в рамках исполнительного производства, в связи с чем владелец не мог им распоряжаться.
- Не согласившись с приговором суда первой инстанции, прокуратура Кировского района обжаловала его в апелляционном порядке, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. - Областной суд разделил мнение прокуратуры, изменив приговор по доводам апелляционного представления прокуратуры и конфисковав транспортное средство в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
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