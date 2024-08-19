Транспорт

Под Волгоградом иномарка насмерть сбила идущего по краю дороги пешехода

Транспорт 19.08.2024 10:39
0
19.08.2024 10:39


18 июля в Старополтавском районе Волгоградской области летальным исходом закончилось ДТП с участием иномарки. Как сообщает ИА «Высота 102», поздним вечером на региональной трассе 18К-9 водитель легкового автомобиля сбил пешехода.

- В 22:50 на 45 км автодороги «Иловатка-Старая Полтавка-Гмелинка-Палласовка-Николаевск» водитель, управляя автомобилем Peugeot, совершил наезд на пешехода, следовавшего по проезжей части в попутном направлении, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, на место оперативно прибыла карета скорой помощи, которая доставила пострадавшего в ближайшую больницу. Однако, несмотря на все усилия врачей, пешеход вскоре скончался. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются правоохранительными органами.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
18.08.2024 21:08
Транспорт 18.08.2024 21:08
Комментарии

0
Далее
Транспорт
16.08.2024 14:29
Транспорт 16.08.2024 14:29
Комментарии

0
Далее
Транспорт
16.08.2024 13:19
Транспорт 16.08.2024 13:19
Комментарии

0
Далее
Транспорт
14.08.2024 17:26
Транспорт 14.08.2024 17:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
14.08.2024 16:29
Транспорт 14.08.2024 16:29
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.08.2024 13:20
Транспорт 13.08.2024 13:20
Комментарии

0
Далее
Транспорт
12.08.2024 21:15
Транспорт 12.08.2024 21:15
Комментарии

0
Далее
Транспорт
10.08.2024 19:34
Транспорт 10.08.2024 19:34
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.08.2024 12:49
Транспорт 07.08.2024 12:49
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.08.2024 21:30
Транспорт 06.08.2024 21:30
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.08.2024 20:28
Транспорт 06.08.2024 20:28
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.08.2024 19:46
Транспорт 06.08.2024 19:46
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.08.2024 19:17
Транспорт 06.08.2024 19:17
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.08.2024 17:44
Транспорт 06.08.2024 17:44
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.08.2024 09:47
Транспорт 05.08.2024 09:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:02
Женский «Ротор» разгромил тульский «Арсенал» со счетом 4:0Смотреть фотографии
10:49
Бочаров поручил развернуть дополнительные ПВР для жителей Курской областиСмотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом иномарка насмерть сбила идущего по краю дороги пешеходаСмотреть фотографии
10:32
Труп пропавшего неделю назад сапсерфера прибило к Волжской ГЭССмотреть фотографии
09:29
Закрытый проезд на Нулевую продольную взбесил волгоградских работягСмотреть фотографии
09:28
Под Волгоградом осуждены трое камышан, совершивших разбойное нападениеСмотреть фотографии
08:28
Сухую осень предрекла погода в Волгоградской области на Яблочный спасСмотреть фотографии
08:04
В Волгоградской области количество разводов превысило бракиСмотреть фотографии
21:43
Жительницу Волгоградской области отправили в колонию-поселение за долг дочериСмотреть фотографии
21:08
Подрядчик строительства дороги в Волгоградской области пошел на мировуюСмотреть фотографии
19:45
Редкую «Осетровую Луну» увидят волгоградцы ночью 19 августаСмотреть фотографии
18:07
Можно потерять не только деньги, но и жилье: рассказываем, как в ломбардах и их «двойниках» обманывают волгоградцевСмотреть фотографии
16:54
«Еле тащимся»: под Волгоградом образовалась автомобильная пробка в 5 кмСмотреть фотографии
15:08
В Волгограде у областного краеведческого музея после капремонта потекла крышаСмотреть фотографии
14:06
В волгоградской торговой сети исчезли яйцаСмотреть фотографии
13:11
Бастрыкин затребовал доклад по делу об укушенном за лицо собакой школьникеСмотреть фотографии
11:42
Кто-то выкинул? В Волгограде в мусорной яме нашли автомобильСмотреть фотографии
11:11
Mercedes сбил 5-летнюю девочку на самокате в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:23
Снова маски? Стоит ли бояться волгоградцам оспы обезьянСмотреть фотографии
10:07
«Здесь у них расправляются крылья»: как живет центр помощи для женщин, оставшихся без крыши над головойСмотреть фотографии
09:04
Под Волгоградом увековечили память двух участников СВОСмотреть фотографии
08:19
В Волгограде ищут пострадавшую в драке у кассы в магазине «Магнит у дома»Смотреть фотографии
08:01
Какие погодные сюрпризы принесет волгоградцам новая неделяСмотреть фотографии
07:30
Облкомдортранс отсудил 71 млн рублей за обрушенный мост в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:27
В Волгоград привезли десять хвостатых беженцев из КурскаСмотреть фотографии
20:55
Магия света и красок: в Волгограде открылась выставка художника-музыканта Глеба ВяткинаСмотреть фотографии
20:09
«Мышь не проскочит?»: Волгоградский облсуд вернул на работу уволенного главврачом инфекционистаСмотреть фотографии
19:48
Выживших в страшной аварии под Волгоградом выписали из ЦРБСмотреть фотографии
19:23
«Черную риэлторшу»-рецидивистку из Волжского осудили за обман клиентовСмотреть фотографии
18:30
В бизнес-центре Волжского вспыхнул пожарСмотреть фотографии
 