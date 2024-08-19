Под Волгоградом иномарка насмерть сбила идущего по краю дороги пешехода





18 июля в Старополтавском районе Волгоградской области летальным исходом закончилось ДТП с участием иномарки. Как сообщает ИА «Высота 102», поздним вечером на региональной трассе 18К-9 водитель легкового автомобиля сбил пешехода.

- В 22:50 на 45 км автодороги «Иловатка-Старая Полтавка-Гмелинка-Палласовка-Николаевск» водитель, управляя автомобилем Peugeot, совершил наезд на пешехода, следовавшего по проезжей части в попутном направлении, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, на место оперативно прибыла карета скорой помощи, которая доставила пострадавшего в ближайшую больницу. Однако, несмотря на все усилия врачей, пешеход вскоре скончался. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются правоохранительными органами.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области