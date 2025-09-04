Таксисты Волгограда пропали с «радаров», а цены на поездки взлетели втрое

Жители Волгограда вечером 4 сентября столкнулись с проблемой в работе службы такси. Как сообщают жители областного центра, мобильные сервисы на запросы машин отвечают молчанием. При этом доступные машины предлагаются к подаче по ценам, втрое превышающим привычные.
– Уже 40 минут пытаюсь вызвать машину, но их по тарифу «Лайт» сервис упорно не находит и предлагает вариант из другого тарифа, стоимость которого перевалила за 1200 рублей, – сообщила волгоградка, пытающаяся уехать домой из Центрального района в Дзержинский. – При этом, согласно сервису, машины поблизости есть. Однако их по доступным ценам, конечно, не предлагают. Понимаем: ничего личного, чисто бизнес. Но как уехать домой?
Волгоградка уточняет, что не машину не может вызвать ни через Яндекс, ни через приложение Uber.
Ранее сообщалось, что сегодня на территории Волгограда фиксируются сбои в работе интернета. На проблемы жаловались жители разных районов города.