Таксисты Волгограда пропали с «радаров», а цены на поездки взлетели втрое

04.09.2025 19:52
Жители Волгограда вечером 4 сентября столкнулись с проблемой в работе службы такси. Как сообщают жители областного центра, мобильные сервисы на запросы машин отвечают молчанием. При этом доступные машины предлагаются к подаче по ценам, втрое превышающим привычные. 

– Уже 40 минут пытаюсь вызвать машину, но их по тарифу «Лайт» сервис упорно не находит и предлагает вариант из другого тарифа, стоимость которого перевалила за 1200 рублей, – сообщила волгоградка, пытающаяся уехать домой из Центрального района в Дзержинский. – При этом, согласно сервису, машины поблизости есть. Однако их по доступным ценам, конечно, не предлагают. Понимаем: ничего личного, чисто бизнес. Но как уехать домой? 

Волгоградка уточняет, что не машину не может вызвать ни через Яндекс, ни через приложение Uber.

Ранее сообщалось, что сегодня на территории Волгограда фиксируются сбои в работе интернета. На проблемы жаловались жители  разных районов города.

20:37
С приветом из космоса: в Волгограде открылся молодежный фестиваль #ТриЧетыреСмотреть фотографии
20:27
В Волгограде задержали пьяного угонщика таксиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:52
Таксисты Волгограда пропали с «радаров», а цены на поездки взлетели втроеСмотреть фотографии
19:03
После смерти пассажирки поезда «Волгоград-Москва» возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
18:48
«Над нами будто глумятся»: в Волгограде жители посёлка Аэропорт требуют вернуть почтовое отделениеСмотреть фотографии
17:28
«Может, мы не в Волгограде живем?»: читатели ИА «Высота 102» назвали свои настоящие зарплатыСмотреть фотографии
17:05
В Волгоградской области соберут информацию о состоянии 699 МКДСмотреть фотографии
16:32
Каким увидят Волгоград участники феста #ТриЧетыре: фотоСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде 5 и 6 сентября общественный транспорт перейдёт на спецрежимСмотреть фотографии
15:40
«Он невменяемый»: в Жирновске водитель иномарки свалил на дорогу столб с проводамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
Саратовского олигарха Качуровского выпустили из СИЗО под домашний арестСмотреть фотографии
15:07
Волгоградский проект стал победителем всероссийского грантового конкурсаСмотреть фотографии
14:54
В Волгограде эвакуировали посетителей торговых центровСмотреть фотографии
14:36
Волгоградцы массово жалуются на отключение мобильного интернетаСмотреть фотографии
14:16
В Волгограде назвали фейком усиление контроля в школах за ветеранами и военнослужащимиСмотреть фотографии
13:21
Гостей феста #ТриЧетыре накормят надувными чебуреками, буррито и жареным мороженымСмотреть фотографии
13:04
Следком организовал проверку по факту гибели волгоградца в ночном пожареСмотреть фотографии
12:54
Главный тренер «Ротора» Бояринцев: «Для выхода в РПЛ нужно обрести стабильность»Смотреть фотографии
12:49
Волгоградские топ-менеджеры стройфирм попросили Мосгорсуд о свободеСмотреть фотографии
12:36
В Волгограде водитель мопеда воткнулся в гламурный джип: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
Собрано уже 5,3 млн тонн волгоградского зернаСмотреть фотографии
12:33
«Могут прятать лица»: ФСИН объявило в розыск двоих молодчиковСмотреть фотографии
12:31
Экс-президенту «Ротора» Владимиру Горюнову исполнилось 76 летСмотреть фотографии
11:47
Замглавы района Торгашин идет под суд в Волгограде за разбазаривание бюджетных миллионовСмотреть фотографии
11:36
T2 создаст яркое пространство для гостей молодежного фестиваля #ТриЧетыре в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:27
Волгоградку осудили за гибель на пожаре троих приемных детей и их бабушкиСмотреть фотографии
11:08
Происшествием с пропавшей 1 сентября школьницей в Волгограде занялась прокуратураСмотреть фотографии
10:46
Андрей Бочаров обсудил социально-экономическое развитие регионаСмотреть фотографии
10:36
Следы нарушителей искали под землей в СНТ на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
10:25
Играем в долгую? Эксперты назвали четыре способа, которые помогут волгоградцам приумножить накопленияСмотреть фотографии
 