Таксисты Волгограда пропали с «радаров», а цены на поездки взлетели втрое

Жители Волгограда вечером 4 сентября столкнулись с проблемой в работе службы такси. Как сообщают жители областного центра, мобильные сервисы на запросы машин отвечают молчанием. При этом доступные машины предлагаются к подаче по ценам, втрое превышающим привычные.

– Уже 40 минут пытаюсь вызвать машину, но их по тарифу «Лайт» сервис упорно не находит и предлагает вариант из другого тарифа, стоимость которого перевалила за 1200 рублей, – сообщила волгоградка, пытающаяся уехать домой из Центрального района в Дзержинский. – При этом, согласно сервису, машины поблизости есть. Однако их по доступным ценам, конечно, не предлагают. Понимаем: ничего личного, чисто бизнес. Но как уехать домой?

Волгоградка уточняет, что не машину не может вызвать ни через Яндекс, ни через приложение Uber.