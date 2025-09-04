Общество

«Над нами будто глумятся»: в Волгограде жители посёлка Аэропорт требуют вернуть почтовое отделение

04.09.2025 18:48
04.09.2025 18:48


В Дзержинском районе Волгограда жители посёлка Аэропорт бьют тревогу из-за оптимизации местного отделения «Почты России». Филиал, обеспечивающий доставку пенсий, платёжек, важных судебных уведомлений, а также текущую работу с клиентами, был неожиданно перенесён подальше от абонентов в соседний Гумрак.

- В настоящее время наше отделение почтовой связи располагается в соседнем населённом пункте. Добраться туда возможно лишь на общественном транспорте. Однако доехать непосредственно до отделения невозможно. Пожилым людям, инвалидам необходимо ещё и пройти пешком несколько километров. И хорошо, если будет нормальная погода. А что нам делать, когда начнутся дожди и зимой в холод? Лично я инвалид детства и с этим не справлюсь, - рассказала журналистам жительница посёлка Аэропорт Наталья Ноздрина.

Женщина подчёркивает, что в населённом пункте проживает около 3 тысяч человек. Большинство – люди преклонного возраста, которые не владеют современными средствами связи. Именно по ним перенос почтового отделения ударил сильнее всего.

- Оплатить коммунальные услуги тоже та ещё задача, ведь, как я уже говорила, добраться в соседний населённый пункт сможет не каждый пенсионер, - добавила Наталья.


По словам волгоградки, почтовое отделение закрылось в посёлке из-за арендодателя.

- Раньше почта была в старом здании аэровокзала, который сейчас выполняет другие функции. Потом при подготовке к ЧМ-2018, когда была реконструкция и строительство новых терминалов аэропорта, все киоски, в том числе и отделение «Почты России», перевели в посёлок Аэропорт по адресу дом 13 «Б». В этом году владелец недвижимости поднял аренду, из-за чего почта и вынуждена была оптимизировать расходы, переехав в другое отделение в посёлке Гумрак.


При этом, по данным регионального управления «Почты России», информация жителей о том, что населённый пункт лишился отделения из-за экономии организацией средств, не соответствует действительности.

- Помещение, где располагалось почтовое отделение 400036 в п. Аэропорт Дзержинского района г. Волгограда, не принадлежало Почте. Решение о расторжении договора аренды принял его собственник, при этом мы согласны были сохранить отделение в привычном для жителей помещении на любых условиях, - подчеркнули в пресс-службе УФПС Волгоградской области. - Сейчас почтовое отделение 400036 обслуживает жителей в соседнем отделении 400122 по адресу: ул. Строителей, дом 1. Но это временно. Информация о том, что Почта отказалась от предложенных помещений из-за оптимизации расходов, не соответствует действительности. 

- Мы по-прежнему ищем помещение в п. Аэропорт в удобном для жителей месте, - подчеркнули в пресс-службе.

При этом волгоградцы обращают внимание, что ситуация длится уже не один месяц, однако никакое решение так и не было найдено. Не доверяя обещаниям, жители написали коллективное обращение к президенту с просьбой повлиять на ситуацию.

- Свои подписи под обращением поставили 160 жителей. Если нужно будет, соберём и тысячу, и две. Эта проблема касается всех жителей нашего посёлка, а также близлежащих небольших населённых пунктов и СНТ. Уже собранные подписи мы направили в аппарат президента, - подчеркнула Наталья Ноздрина.

В адрес заявителей уже направлен первый ответ от облкомтерполитики. По информации региональных властей, муниципалитет попытался помочь «Почте России» найти в посёлке Аэропорт новое помещение.


- На указанные обращения в адрес УФПС Волгоградской области направлены ответы письмами от 27.02.2025 и 15.05.2025 о наличии в границах указанной территории следующих свободных помещений: площадью 197,1 кв. м (подвал) по адресу пос. Аэропорт, д.7; площадью 229,5 кв. м (подвал) по адресу пос .Аэропорт, д.14; площадью 84,0 кв. м (подвал) по адресу пос. Аэропорт, д.20, - подчёркивается в ответе властей.

Однако все эти варианты не устроили «Почту России». Отказ от предложенных помещений в организации объяснили заботой о жителях посёлка.

- Мы обращались за помощью в подборе помещения в администрацию Дзержинского района и Департамент по имуществу города Волгограда. Предложенные варианты находятся в подвальных помещениях, без окон и с крутой лестницей, они не соответствуют требованиям, предъявляемым к размещению отделений почты, - объяснили в пресс-службе УФПС Волгоградской области.

Также, отвечая на редакционный запрос журналистов, здесь ещё раз подчеркнули, что как только подходящая площадь будет найдена, отделение вернётся в посёлок.

Отдельно представители компании обратили внимание на то, что штат временно переехавшего в Гумрак отделения укомплектован как начальником, так и почтальонами, что гарантирует своевременное оказание абонентам всех положенных услуг.

- Сейчас отделение работает по установленному графику (со вторника по пятницу с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, в субботу с 9:00 до 16:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, в воскресенье и понедельник выходной). В отделении есть начальник и два почтальона. Почтальоны доставляют пенсии, пособия, подписные издания и корреспонденцию жителям п. Аэропорт на дом, - подытожили в «Почте России».

Напомним, ранее редакция рассказывала о непростых условиях, в которых многие месяцы приходилось трудиться почтальонам в посёлке Гумрак, из-за чего они были вынуждены коллективно написать заявления на расчёт. Также тревожные сигналы о работе почтовых отделений в последние недели приходят из Камышина. Здесь горожане жалуются на сокращение часов приёма местных филиалов, а также проблемы с доставкой пенсий и соцвыплат.

Фото: Наталья Ноздрина

Коллаж: Алексей Костяков

