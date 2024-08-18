Здравоохранение

Снова маски? Стоит ли бояться волгоградцам оспы обезьян

Здравоохранение 18.08.2024 10:23
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18.08.2024 10:23


Усиленный санитарно-карантинный контроль осуществляется во всех пунктах пропуска в рамках федерального проекта «Санитарный щит», передает V102.RU со ссылкой на информацию Роспотребнадзора РФ. В режиме реального времени специалисты ведомства анализируют ситуацию, контрольная система «Периметр» выявляет граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

- Ситуация находится на постоянном контроле, угрозы распространения заболевания в РФ нет. В России в достаточном количестве имеются высокотехнологичные современные тест-системы, разработанные Роспотребнадзором. Они позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус оспы обезьян и могут использоваться во внелабораторных условиях, - сообщает ведомство.

Ранее ВОЗ сообщила, что этот вирус вышел за пределы африканского континента и объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического характера, имеющей международное значение. 

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи. При лёгком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

Несмотря на усиленный контроль за проникновением этого вируса в Россию, необходимо соблюдать меры безопасности во время заграничных путешествий. Так, не рекомендуется контактировать с животными, особенно грызунами и приматами. Также необходимо тщательно соблюдать правила личной гигиены - пользоваться маской и мыть руки. Заражение возможно при тесном контакте с инфицированным человеком. 

По данным Роспотребнадзора, в 2022 году ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» была зарегистрирована вакцина четвертого поколения для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций «ОртопоксВак». Данная вакцина предназначена, в том числе, для профилактики оспы обезьян, которая относится к роду ортопоксвирусов.

Фото из архива V102.RU

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