Происшествия

Двое пострадавших госпитализированы после массового ДТП под Волгоградом

Происшествия 14.08.2024 11:23
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14.08.2024 11:23


13 августа в Чернышковском районе Волгоградской области произошло массовое столкновение автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», ночью на федеральной автотрассе Р-260 в районе хутора Большетерновой столкнулись три иномарки.

- В 01:10 на 168 км «Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск» произошло столкновение автомобилей Nissan X-Trail и Infiniti. От удара автомобиль Infiniti совершил касательное столкновение с автомобилем BMW, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате ДТП иномарки получили серьёзные повреждения. Водитель Nissan и пассажирка BMW были госпитализированы прибывшими на место аварии медиками. Все обстоятельства происшедшего сейчас устанавливаются полицией.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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