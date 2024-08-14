Минобороны РФ: над Волгоградской областью уничтожены 9 БПЛА

Ночью 14 августа в России отразили массовую атаку украинских беспилотников и ракет. Как сообщили V102.RU в Министерстве обороны РФ, тридцать семь БпЛА и четыре тактические ракеты уничтожены над территорией Курской области, еще тридцать семь БпЛА - над Воронежской областью, семнадцать БпЛА - над территорией Белгородской области, одиннадцать – над Нижегородской областью, девять – над Волгоградской, три – над Брянской, два – над Орловской и один – над Ростовской областями.
Также в течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов и тактических ракет «Точка-У» по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре тактические ракеты и 117 БпЛА самолетного типа.
Напомним
, беспилотники были сбиты в Урюпинском районе, от падения обломков пострадала электроподстанция в соседнем Новониколаевском районе. Фото V102.RU