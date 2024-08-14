Происшествия

Минобороны РФ: над Волгоградской областью уничтожены 9 БПЛА

Происшествия 14.08.2024 08:05
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14.08.2024 08:05


Ночью 14 августа в России отразили массовую атаку украинских беспилотников и ракет. Как сообщили V102.RU в Министерстве обороны РФ, тридцать семь БпЛА и четыре тактические ракеты уничтожены над территорией Курской области, еще тридцать семь БпЛА -  над Воронежской областью, семнадцать БпЛА - над территорией Белгородской области, одиннадцать – над Нижегородской областью, девять – над Волгоградской, три – над Брянской, два – над Орловской и один – над Ростовской областями.
Также в  течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов и тактических ракет «Точка-У» по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре тактические ракеты и 117 БпЛА самолетного типа.
Напомним, беспилотники были сбиты в Урюпинском районе, от падения обломков пострадала электроподстанция в соседнем Новониколаевском районе.
Фото V102.RU

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