Происшествия

Двое маленьких детей погибли на пожаре в Волгограде

Происшествия 14.08.2024 00:19
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14.08.2024 00:19


В Волгограде в результате пожара погибли двое меленьких детей 3 и 5 лет, их мать вытащили из огня соседи. Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). 

Трагедия произошла поздно вечером 13 августа в Центральном районе Волгограда.

- В одной из квартир дома, расположенного на улице Двинской, произошел пожар. В этот момент в жилище находились двое малолетних детей, 2019 и 2021 годов рождения,  а так же их 33-летняя мать. Спастись удалось только женщине, её вынесли из огня соседи, первыми почувствовавшие задымление, - сообщила Рудник.

Пострадавшую доставили в больницу. Она находится в реанимации.

На месте происшествия находятся следователи территориального подразделения СК России. Обстоятельства трагедии и причины пожара устанавливаются. В рамках расследования будет назначен ряд судебных экспертиз.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

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