Кавказ и курорты Кубани: где отдыхают жители Волгоградской области

Телеком 14.08.2024 10:34
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14.08.2024 10:34
В первом полугодии 2024 года жители региона отправлялись в поездки по стране на 7% чаще, чем в первое полугодие 2023 года. Наибольшее число путешествий зафиксировано в июне – 21%. Наименее активны туристы были в феврале.
Такой вывод сделала Tele2 после анализа туристических предпочтений жителей Волгоградской области. Компания также выделила самые популярные у волгроградцев направления для путешествий по России. Среди них стали Москва и Московская область – сюда совершались 29% от всех поездок. Кроме этого, в топ попали Краснодарский край, а также Ростовская, Ленинградская, Саратовская и Воронежская области.
На все перечисленные регионы приходится 70% от общего числа путешествий. Москву, Саратов и Воронеж волгоградцы чаще всего посещали в мае, а курорты Кубани, земли донского казачества и Северную столицу – в июне. Также в начале года жители Волгоградской области часто выезжали на Ставрополье и в Кабардино-Балкарию.
Реже всего резиденты области отправлялись на восток страны и в сибирские регионы: в Ненецкий и Чукотский автономные округа, Еврейскую автономную и Томскую области, Республику Хакасию.
Оценил оператор и активность использования услуг мобильной связи в поездках. В путешествиях жители Волгоградской области разговаривали по телефону значительно реже, чем дома. Голосовой трафик внутри региона превысил трафик за его пределами в 14,6 раз. Аналогичная тенденция прослеживается и в использовании мобильного интернета: потребление гигабайтов на территории края выше в 7,7 раза. Из этого можно сделать вывод, что волгоградцы делают выбор в пользу осмотра достопримечательностей и знакомства с культурой новых мест, оставляя время на общение только с родными и близкими и использование необходимых цифровых сервисов.
Также Tele2 проанализировала туристический поток в Волгоградскую область.Больше всего гостей приезжали в регион из Московской области, на втором месте расположились представители Ростовской области, на третьем – Воронежской области. В пятерку лидеров также вошли резиденты Челябинской и Саратовской областей, а также Краснодарского края. При этом область стали чаще посещать и жители отдаленных регионов: турпоток из Хабаровского края в сравнении с I полугодием 2023 года увеличился в два раза, Еврейской автономной области – на 51%, Хакасии – на 47%.
При анализе компания использовала обезличенную информацию о путешественниках. В исследовании учитывались данные жителей Волгоградской области, выезжающие за пределы региона на срок от трех дней.
Фото Tele2.
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