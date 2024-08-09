В Волжском 7-летний ребенок выпал с восьмого этажа





9 августа в Волжском очевидцы обнаружили под окнами многоэтажки на ул. Дружбы труп 7-летнего мальчика. Как сообщает ИА «Высота 102», несовершеннолетний выпал из окна квартиры на восьмом этаже.

- В 13:45 около одного из многоквартирных домов на ул. Дружбы в г. Волжском обнаружен труп 7-летнего мальчика, который выпал из окна, облокотившись на москитную сетку, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Мальчик рос в благополучной семье и сегодня, по данным СУ СК России по Волгоградской области, находился дома с матерью и отцом.

– По предварительным данным, мальчик воспитывался в полной семье, которая в поле зрения органов системы профилактики не попадала. Сегодня он находился дома под присмотром родителей. В какой-то момент мальчик залез на подоконник, облокотился на москитную сетку открытого настежь окна, которая не выдержала веса ребенка. Вместе с хлипкой конструкцией несовершеннолетний выпал с восьмого этажа. От полученных травм пострадавший скончался, – сообщила подробности представитель СУ СКР Наталия Рудник.

Отметим, все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают сотрудники следственно-оперативной группы. Следственные действия находятся на контроле у прокурора города Виталия Орлова.

Фото: прокуратура Волгоградской области