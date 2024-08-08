В Волгограде водитель автобуса успокоил дебошира огнетушителем

Сегодня, 8 августа, водителю автобуса в Волгограде пришлось проявить смекалку и находчивость, чтобы обезопасить себя и пассажиров от агрессивного мужчины. Как сообщили V102.RU в мэрии, инцидент произошел в 13.30 на конечной остановке маршрута №43 на «Пл. Возрождения».

Водитель автобуса Владимир Серединцев обратил внимание на мужчину, который вел себя агрессивно на остановке. Уже в салоне неадекватный пассажир попытался напасть на водителя.

- Поскольку словами утихомирить дебошира не удалось, водитель направил на него огнетушитель, который в соответствии с инструкцией, держал под рукой, и разрядил его в нападавшего, - рассказали в городской администрации.

После такого пенного душа дебошира передали росгвардейцам, которые прибыли на тревожный вызов.

Фото из архива V102.RU