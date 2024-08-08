Происшествия

В Москве пропал 40-летний житель Волгоградской области

Происшествия 08.08.2024 09:23
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08.08.2024 09:23


В административном округе Новомосковский в столице  таинственно исчез житель Руднянского района Волгоградской области. Как рассказали V102.RU в поисковом отряде «ЛизаАлерт», о местонахождении 40-летнего Алексея Чепурнова ничего не известно со 2 августа. 
Приметы пропавшего: рост 170 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза светло-зеленые. Предположительно, был одет в черный спортивный костюм, синюю футболку и черные кроссовки. 
Просьба звонить по телефону 8-800-700-54-52  всем, кому что-либо известно о волгоградце. 

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