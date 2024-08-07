Экономика

Образумились? В Волгоградской области остановлен галопирующий рост цен на бензин

Экономика 07.08.2024 20:31
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07.08.2024 20:31


В Волгоградской области цены на автомобильное топливо, хотя и продолжают расти, но не такими темпами, как предыдущие недели. Об этом свидетельствуют новые данные Росстата, передает V102.RU.
Согласно опубликованной сегодня, 7 августа, информации, АИ-92 подорожал за неделю на 4 копейки – до 53,52 рублей за литр. АИ-95 стоит теперь в среднем 59,59 рубля, что на 7 копеек больше, чем на предыдущей неделе. Цена на дизтопливо составляет теперь 63,57 рубля за литр – рост стоимости составил 9 копеек.
Заметнее всего вновь подорожал АИ-98 – до 71,13 рубля за литр. Неделей ранее он стоит на 42 копейки дешевле.
Напомним, из-за галопирующего роста стоимости бензина в России правительство приняло решение о продлении запрета на экспорт автомобильного топлива. Эта мера, как показывают новые статистические данные, оказалась действенной.


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