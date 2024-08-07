Происшествия

В Волгограде тушат залежи мусора в районе ВгТЗ

Происшествия 07.08.2024 17:12
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07.08.2024 17:12


7 августа жителей Тракторозаводского района Волгограда напугал громкий хлопок и появившийся вслед за ним столб густого чёрного дыма, поднимающийся со стороны отданной под застройку промзоны. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, здесь на открытой местности произошло возгорание мусора.

- Сегодня поступило сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе областного центра. На место оперативно прибыли сотрудники 1-й пожарно-спасательной части. По предварительной информации, происходит горение мусора глубокого залегания. Ориентировочная площадь горения 100 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Волгоградской области.

Спасатели подчёркивают, что возгорание произошло не на территории бывшего тракторного завода, а на открытой местности поблизости.

Отметим, возможные причины пожара в настоящее время уточняются специалистами.

Фото: подписчики Жесть Волгограда чат / t.me

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