Экономика

В Волгограде эксперты и представители бизнеса обсудили внедрение цифрового рубля

Экономика 06.08.2024 20:27
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06.08.2024 20:27


В Волгограде эксперты обсудили внедрение цифрового рубля в экономику. Как сообщает ИА «Высота 102», во встрече приняли участие депутаты - члены комитета гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству Андрей Удахин и Иосиф Ефремов, а также представители Волгоградского отделения Центрального Банка России.

Напомним, что о необходимости перехода к широкому внедрению цифрового рубля в экономическую систему России заявил на недавнем совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин. При этом Центральный банк РФ запустил пилотный проект по использованию цифрового рубля еще года, но до сих пор принципы работы данного вида валюты знакомы не всем. Для повышения информированности предпринимателей и было организовано сегодняшнее обсуждение на площадке Штаба общественной поддержки.

Заместитель управляющего отделением по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка РФ Илья Морозов рассказал участникам встречи об основных характеристиках цифрового рубля и нюансах его внедрения в экономику страны.

– Цифровой рубль – это, прежде всего, новые возможности и конкурентные преимущества. На его платформе будут действовать единые тарифы для осуществления платежей, бесплатные переводы между физическими лицами, а для бизнеса – выгодный тариф на прием платежей от клиентов банковскими картами, - отметил Морозов.

Также в рамках сегодняшней встречи волгоградским предпринимателям рассказали о проекте «Опоры России» «Опора-старт», направленного на развитие цифровой грамотности предпринимателей, формирование профессиональных кадров в цифровой экономике,  и представили презентацию специального курса.

– Мы помогаем предпринимателям, которые только начинают свой бизнес на площадках электронной торговли, работать правильно по стандартам, расширить каналы сбыта, выйти на новые рынки, в том числе зарубежные, – рассказала куратор проекта Ольга Орлова.

По мнению члена комитета гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству Иосифа Ефремова, подобные встречи дают предпринимателям возможность быстро сориентироваться во  всех нововведениях. 

– Сегодня это возможность научиться использовать инструмент цифрового рубля для упрощения расчетов, а также уменьшения  некоторых расходов, – подчеркнул он. 

Отмечается, что по теме цифрового рубля в ближайшее время планируются встречи, в том числе, с ритейлерами.

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