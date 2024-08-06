В Волгограде эвакуировали посетителей ТРК «Европа Сити Молл»

В Центральном районе Волгограда сегодня, 6 августа, эвакуировали посетителей и арендаторов ТРК «Европа Сити Молл».





— Ложное срабатывание сигнализации. Уже всех начали впускать обратно, — уточнили V102.RU в администрации торгового комплекса.

По сообщениям очевидцев, пожарная тревога сработала из-за задымления в одной из туалетных комнат. туалете. В свою очередь в ГУ МЧС России по Волгоградской области от этой версии открестились, пояснив, что подобные вызовы в ведомство не поступали.

Напомним, в Волгограде эвакуировали посетителей гипермаркета «Столплит Хоум». Ранее на выход попросили персонал и покупателей ТРК «Акварель».

Видео: «Волгоград» / t.me