Происшествия

В Волгограде эвакуировали посетителей гипермаркета «Столплит Хоум»

Происшествия 03.08.2024 17:35
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03.08.2024 17:35


В мебельном магазине Дзержинском районе Волгограда сегодня, 3 августа, неожиданно прозвучал сигнал об эвакуации посетителей и персонала. Как рассказали V102.RU очевидцы, тревожное сообщение прозвучало в гипермаркете «Столплит Хоум» на улице Историческая, 154.
В ГУ МЧС по Волгоградской области иформагентству пояснили, что вызов в гипермаркет не поступал. 
Напомним, накануне, 2 августа, были также эвакуированы покупатели в ТРК «Акварель». Причина, по которой волгоградцев попросили на выход, осталась неизвестной. Вполне возможно, что торговые центры Волгограда снова стали подвергаться угрозам украинских провокаторов.


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