Происшествия

На юге Волгограда Mazda CX-5 снесла двух пешеходов

Происшествия 13.01.2025 18:44
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13.01.2025 18:44


В Красноармейском районе Волгограда вечером 13 января Mazda CX-5 сбила двух пешеходов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и представители горГАИ.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 17.30 на улице Латвийской. 

– По предварительным данным, водитель иномарки, двигаясь по ул. Латвийская, напротив строения №13А пер. Гражданский  совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, – сообщили в главке полиции. – В результате ДТП пешеходы доставлены в больницу.

Не исключено, что водитель Mazda CX-5 мог не заметить в вечернее время людей на дороге. Дорожная ситуация осложняется осадками в настоящее время. Однако  все обстоятельства происшествия предстоит установить полицейским. 

Напомним, что выходить на проезжую часть, не убедившись в собственной безопасности, вне пешеходных переходов и без световозвращающих элементов на одежде в темное время суток рискованно. 

Водителям, в свою очередь, следует быть внимательными и снижать скорость перед пешеходным переходом.

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