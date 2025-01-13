На юге Волгограда Mazda CX-5 снесла двух пешеходов

В Красноармейском районе Волгограда вечером 13 января Mazda CX-5 сбила двух пешеходов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и представители горГАИ.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 17.30 на улице Латвийской.

– По предварительным данным, водитель иномарки, двигаясь по ул. Латвийская, напротив строения №13А пер. Гражданский совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, – сообщили в главке полиции. – В результате ДТП пешеходы доставлены в больницу.

Не исключено, что водитель Mazda CX-5 мог не заметить в вечернее время людей на дороге. Дорожная ситуация осложняется осадками в настоящее время. Однако все обстоятельства происшествия предстоит установить полицейским.

Напомним, что выходить на проезжую часть, не убедившись в собственной безопасности, вне пешеходных переходов и без световозвращающих элементов на одежде в темное время суток рискованно.

Водителям, в свою очередь, следует быть внимательными и снижать скорость перед пешеходным переходом.