Спорт

Кирилл Донцов из «Ротора» перешел в «Зенит-2»

Спорт 05.08.2024 17:50
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05.08.2024 17:50


Защитник «Ротора» Кирилл Донцов сегодня, 5 августа, перешел на правах аренды до конца 2024 года в «Зенит-2» из Санкт-Петербурга, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.

22-летний футболист является воспитанником волгоградского футбола. Выступал за вторую команду «Ротора» в ПФЛ. В сентябре 2020 года Донцов дебютировал за волгоградцев в РПЛ, выйдя на замену в матче с казанским «Рубином». Затем  футболист играл за «Смоленск», махачкалинское «Динамо» и курский «Авангард». Летом прошлого года вернулся в «Ротор». Во Второй лиге сезона 23-24 провел четыре встречи за основной состав. В текущем чемпионате Донцов на поле не выходил. Отметим, что «Зенит-2» в данный момент является участником Второй лиги группы «Б».

Фото: СК «Ротор» / vk.com 

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