Происшествия

В Волгограде двое рецидивистов пойдут под суд за кражу 3,5 млн рублей из банкомата

Происшествия 05.08.2024 14:51
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05.08.2024 14:51


В Волгограде правоохранительные органы завершили расследование ограбления банкомата. Как сообщает ИА «Высота 102», городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 36-летнего жителя Ивановской области и 37-летнего волгоградца. Ранее судимые мужчины обвиняются в грабеже.

- Фигуранты уголовного дела ночью 31.12.2023 путем взлома входной двери проникли в помещение торгового комплекса, где похитили из банкомата более 3,5 млн. рублей. В момент ограбления сработала сигнализация, но злоумышленникам удалось скрыться от прибывших на место сотрудников охранной организации, — рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

По информации надзорного органа, оба грабителя были задержаны по горячим следам уже 3 января. У мужчин были изъяты остатки денежных средств в размере 800 тыс. рублей.

Несмотря на все улики, вину подозреваемые не признали, однако скептицизм рецидивистов прокуратура не разделила, утвердив обвинение представленное следователями СУ УМВД России по Волгограду.

Отметим, в настоящее время уголовное дело направлено в суд. Мужчинам грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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