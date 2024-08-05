Происшествия

В Волгограде двое школьников госпитализированы после массового ДТП

Происшествия 05.08.2024 10:49
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05.08.2024 10:49


4 августа в Дзержинском районе Волгограда произошло ДТП с участием двух легковушек и «ГАЗели». Как сообщает ИА «Высота 102», столкновение случилось вечером на шоссе Авиаторов и попало на камеры уличного видеонаблюдения.



- В 16:25 напротив дома №3 на ш. Авиаторов произошло столкновение автомобилей Renault Logan, LADA Granta и «ГАЗель», - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по видеокадрам, LADA Granta на огромной скорости влетела в идущую на поворот иномарку. При этом водитель отечественного автомобиля даже не пытался избежать столкновения.

Отметим, в результате ДТП 11-летний и 7-летний пассажиры Renault Logan получили серьёзные травмы и были госпитализированы прибывшими на место медиками.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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