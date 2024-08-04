Момент аварии с автомобилем такси в Волгограде попал на видео





Сегодня, 4 августа, в Краснооктябрьском районе столкнулись два легковых автомобиля, один из которых такси. Как сообщает V102.RU, момент аварии зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения.

ДТП произошло на пересечении улицы Штеменко и проспекта Ленина в районе остановки «Монолит».

На записи видно, как водитель белой «Лады Гранты», который следовал по проспекту Ленина со стороны Центрального района, решился повернуть налево, но закончить маневр не смог. На скорости в него врезалось такси. Автомобиль Kia Rio двигался прямо по проспекту.

От удара автомобили развернуло, и они оказались на противоположных сторонах дороги. На место происшествия прибыл автомобиль скорой помощи.

По словам очевидцев, медики осмотрели водителя «Лады Гранты». Данные о пострадавших уточняются.

Видео: ГКУ «Безопасный регион»