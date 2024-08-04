Общество

Семь пропавших жителей Волгоградской области нашли мертвыми

Общество 04.08.2024 09:02
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04.08.2024 09:02


В Волгоградской области из 49 человек, которые пропали в июле текущего года, семеро погибли. Такую статистику за прошедший месяц, как передает V102.RU, озвучили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Здесь уточнили, что из 49 поступивших в июле заявок на поиск пропавших людей по Волгоградской области не подтвердились пять. На данный момент живыми обнаружено 23 человека. Поиски шестерых еще продолжаются. 

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» появился в октябре 2010 года. Добровольцы занимаются поиском пропавших людей в лесу и в городе. За свою 13-летнюю историю отряд участвовал в поиске и спасении живыми более 184 тысяч человек. Всего было принято и отработано более 252 тысяч заявок, найдено более 217 тысяч человек. 

Присоединиться к отряду может любой желающий старше 18 лет.

Ранее информагентство подробно рассказывало о работе отряда «ЛизаАлерт», а также о том, почему из дома убегают дети и как это предотвратить.

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