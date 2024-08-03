Волгоградец на электровелосипеде врезался в дерево

Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Происшествия 03.08.2024 09:57
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03.08.2024 09:57
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
27-летний мужчина получил травмы во время поездки на электровелосипеде. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне, 2 августа, в 22-30 ч. на улице Латошинская в Тракторозаводском районе.Велосипедист не справился с управлением, в результате двухколесное транспортное средство врезалось в дерево. Мужчина госпитализирован.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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