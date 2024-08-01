Происшествия

В Волжском вторую неделю ищут 40-летнего пенсионера

Происшествия 01.08.2024 16:54
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01.08.2024 16:54


В Волжском Волгоградской области вторую неделю ищут бесследно исчезнувшего Павла Александровича Зайцевского. Как сообщает V102.RU со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт», 40-летний мужчина ушел из дома 22 июля. 

Приметы пропавшего: 

рост 168 сантиметров

худощавое телосложение 

волосы русые

глаза голубые

Во что был одет в день исчезновения — неизвестно. С собой у волжанина были вещи, паспорт, полис, проездной. Волонтеры уточняют, что банковской карты не имеет, так как получает пенсию на почте.

Если вы располагаете сведениями, способными помочь розыску, просьба сообщить по номеру горячей линии 8 800 700 54 52, набрать телефон экстренных служб 112 или связаться с координатором поисков Светланой по номеру 8 919 547 92 63.    

Напомним, в Волгограде ищут беглянку со стажем под чужим именем.

Фото и коллаж: «ЛизаАлерт» / t.me, Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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