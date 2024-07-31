Иномарка сбила пешехода в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, ДТП случилось еще 26 июля, но запись с видеорегистратора автомобиля, под колеса которого попал мужчина, появилась в местных пабликах только сегодня. На видео попал страшный момент ДТП.





На записи видно, что пешеход в буквальном смысле впечатывается в лобовое стекло, а потом его отбрасывает вперед на несколько метров.

По данным ГУ МВД России по региону, ДТП произошло утром 26 июля напротив дома №39 по ул. Пушкина в городе Волжский. По предварительным данным, водитель Volkswagen Passat совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали.

В облздраве сегодня, 31 июля, сообщили, что 32-летний мужчина получает необходимую медицинскую помощь в отделении нейрохирургии городской больницы №1 им. С.З. Фишера.

- Его состояние оценивается как средней степени тяжести, - пояснили в облздраве.

Видео: Волгоград на Колесах / t.me