В РЖД подсчитывают размер ущерба, нанесенного в ходе крушения поезда на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области после столкновения состава с самосвалом. При этом железнодорожники признают, что потери значительные.

— Серьезные повреждения получил электровоз и девять пассажирских вагонов. Специалисты определят возможность их восстановительного ремонта. Однако с учетом характера повреждений речь может идти о полном списании отдельных единиц подвижного состава, — сообщает v102.RU со ссылкой на официальное заявление компании. — Кроме того, из-за произошедшего схода вагонов было необходимо заменить в общей сложности 300 метров железнодорожного пути и 250 метров контактной сети.

Уточняется, что железнодорожная инфраструктура и подвижной состав холдинга РЖД застрахованы. При этом страховая компания после выплаты компенсации вправе подать регрессный иск к виновнику происшествия.

По предварительной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, 29 июля в Котельниковском районе в 12.20 на первом километре автодороги Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск водитель КАМАЗа выехал на регулируемый ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с электровозом пассажирского поезда. В результате ДТП травмы получили 52 человека.

По данным Telegram-канала SHOT, семья водителя КАМАЗа, который по предварительным данным, виновен в катастрофе на ж/д перегоне, заявила о травле. Сам 44-летний мужчина сейчас находится в реанимации.

Напомним, резонансное дело о крушении поезда под Волгоградом ушло в Ростов. Движение составов в Волгоградской области полностью восстановлено после ДТП. Медики обновили данные о состоянии пострадавших при сходе вагонов.

На месте ЧП побывали журналисты «Высоты 102». Рассказы пассажиров о столкновении собраны в отдельном материале информагентства.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»