Движение поездов в Волгоградской области полностью восстановлено после ДТП

В Волгоградской области, где накануне произошел сход вагонов пассажирского поезда в результате ДТП с грузовиком, полностью восстановили движение, передает V102.RU.

- Движение на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области полностью восстановлено после ДТП. Первый поезд только что проследовал по восстановленному второму пути, - сообщили в администрации региона.

В настоящее время движение открыто по обоим путям перегона. Ранее, напомним, был открыт только один путь, по которому движение осуществлялось в реверсивном режиме. Принимаются меры для сокращения опоздания пассажирских поездов. Ранее сообщалось, что из-за повреждения путей и проведения ремонтно-восстановительных работ с задержкой следовали 12 пассажирских поездов.