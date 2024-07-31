Общество

В Волгограде обновили данные о состоянии пострадавших при крушении поезда

Общество 31.07.2024 10:41
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31.07.2024 10:41


Девять пострадавших в результате схода с рельсов пассажирского поезда Казань - Адлер остаются в больницах Волгограда. Об этом V102.RU сообщили сегодня, 31 июля, в комитете здравоохранения региона и оперативном штабе.

- Восемь человек находятся в больнице СМП № 25. Доставленные вертолетами 54-летняя женщина и 44-летний мужчина получают помощь в условиях реанимации. Женщины 20,49,31,43 лет и мужчины 20 и 50 лет продолжают лечение в палатах профильных отделений. В больнице № 7 продолжает лечение 5-летний ребенок, - уточнили медики.

Напомним, что накануне сообщалось о 12 пострадавших, которые проходят лечение в стационарах Волгограда. Из них было трое детей.

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