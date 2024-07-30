Происшествия

В Волгограде дом, про который знает Бастрыкин, сбросил кладку

Происшествия 30.07.2024 16:27
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30.07.2024 16:27




Жильцам дома №30 по ул. Саушинская в Красноармейском районе Волгограда сегодня, 30 июля, пришлось пережить очередной стресс. Как рассказали V102.RU волгоградцы, около 11 часов утра с фасада здания отвалился огромный кусок штукатурки с кирпичами и рухнул на козырек. 
– Это просто чудо, что никого у нас сегодня не убило и не поранило осколками разлетевшихся на несколько метров кирпичей, – вспоминают жильцы. 
Однако кусок фасада едва не сбил кондиционер, установленный рядом с окном одной из квартир. Хозяйка жилища Олеся, которая в момент происшествия находилась дома, теперь даже боится подходить к окну. 
– Когда все случилось, я думала, что у меня стена отходит. Стала в панике звонить в 112. Мы так и знали, что это когда-нибудь случится – этот кусок фасада уже давно еле держался. Когда у нас еще была старая управляющая компания «Регион 34», мы обращались к ним с просьбой снять его до того, как он рухнет. Но потом у нас поменялась УК, теперь пришел «Русский дом». Я уже звонила туда, просила, чтобы мне поставили на место кондиционер, который тоже теперь может упасть, – говорит женщина. 
В УК «Русский дом» корреспондента V102.RU заверили, что сегодня в общежитие приедут сотрудники управляющей компании и закрепят накренившуюся сплит-систему. 
– Это общежитие с еще одним таким же зданием нам недавно передали в управление. Дом находится в ужасном состоянии – там жить нельзя. Кровля, сети, электрика – все находится в аварийном состоянии. В стенах – огромные дыры. После пожара, который был здесь в апреле, мы полностью поменяли электропроводку. Но проблемы здесь нескончаемые. Единственный выход – это расселение общежития. Но его признали аварийным только в прошлом году, пока обозначили срок на 2026 год, но, скорее всего, это произойдет еще позже, – пояснили в УК.
Напомним, в мае 2024 года одна из жительниц дома №30 по ул. Саушинская обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину с жалобами на бездействие чиновников, которые, как она утверждала, бросили людей на произвол судьбы после пожара, в результате чего выгорела большая часть коридора на первом этаже и лестница. Однако никакой помощи людям власти не оказали и последствия пожара им пришлось устранять самим. 
После обращения к главе следственного комитета была назначена проверка доводов, которые изложила жительница общежития. 
Между тем, по словам жильцов, городские власти смогли предложить людям лишь переселение в маневренный фонд. Однако, пояснили волгоградцы, жилье этого фонда находится примерно в таком же состоянии, что и их аварийное общежитие. Кроме того, в случае переезда людям пришлось бы оплачивать и комнаты в своей общаге, и так называемое новое жилье. Кроме того, временное жилье предлагалось в том числе и в других районах Волгограда, что для семей с детьми является неприемлемым. 
Видео и фото читателей V102.RU

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