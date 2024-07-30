В Волгограде дом, про который знает Бастрыкин, сбросил кладку

Однако кусок фасада едва не сбил кондиционер, установленный рядом с окном одной из квартир. Хозяйка жилища Олеся, которая в момент происшествия находилась дома, теперь даже боится подходить к окну.

Между тем, по словам жильцов, городские власти смогли предложить людям лишь переселение в маневренный фонд. Однако, пояснили волгоградцы, жилье этого фонда находится примерно в таком же состоянии, что и их аварийное общежитие. Кроме того, в случае переезда людям пришлось бы оплачивать и комнаты в своей общаге, и так называемое новое жилье. Кроме того, временное жилье предлагалось в том числе и в других районах Волгограда, что для семей с детьми является неприемлемым.