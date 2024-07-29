В Волгоградской области из-за схода пассажирского поезда отменены две электрички





В Волгоградской области отменены две пригородные электрички. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ПривЖД, 29 июля отменён поезд №6315/6211 сообщением «Тракторная пасс. – Волгоград 1 – Котельниково», а 30 июля поезд №6212 сообщением «Котельниково – Волгоград-1».

Отметим, изменения носят разовый характер и связаны с ЧП на перегоне «Гремячая — Котельниково». Напомним, 29 июля в 12:35 здесь произошло столкновение пассажирского поезда №491 «Казань — Адлер» с грузовиком «КАМАЗ». В результате аварии пассажирские вагоны массово сошли с путей. На текущий момент известно о 30 пострадавших, доставленных в местную больницу, 15 из них — дети.