



Недобрым выдалось сегодняшнее утро у учителей школы поселка Госселекстанция Камышинского района Волгоградской области. Как рассказали V102.RU педагоги, которые сегодня находились в здании школы, сегодня, 29 июля, около девяти часов утра на территорию учебного заведения заявилась местная жительница, мама одного из учеников, Ирина И. Недобрым выдалось сегодняшнее утро у учителей школы поселка Госселекстанция Камышинского района Волгоградской области. Как рассказали V102.RU педагоги, которые сегодня находились в здании школы, сегодня, 29 июля, около девяти часов утра на территорию учебного заведения заявилась местная жительница, мама одного из учеников, Ирина И.

– Женщина стала ходить по участку, снимала все на телефон, вела себя грубо, отталкивала детей и учеников, которые нам помогают в подготовке школы, заявляла, что дети не имеют права работать и за это нас накажут, – рассказали учителя. – Она находилась в странном состоянии, от нее исходил запах спиртного. , – рассказали учителя. –

Испуганные преподаватели позвонили в полицию, а неугомонная родительница покинула территорию школы где-то через час. По словам педагогов, такое происходит уже не первый раз. Мама одного из учеников периодически наведывается в школу и обвиняет педагогов в плохой оснащенности учебного заведения и в несоответствующей подготовке к новому учебному году. Также она, по словам учителей, регулярно шокирует жителей поселка, появляясь на улице частично одетой. Испуганные преподаватели позвонили в полицию, а неугомонная родительница покинула территорию школы где-то через час. По словам педагогов, такое происходит уже не первый раз. Мама одного из учеников периодически наведывается в школу и обвиняет педагогов в плохой оснащенности учебного заведения и в несоответствующей подготовке к новому учебному году. Также она, по словам учителей, регулярно шокирует жителей поселка, появляясь на улице частично одетой.

– Накануне, 28 июля, она выставила в соцсетях фото с винтовкой и с угрожающей надписью «Я готовлюсь к приемке детского сада и школы…», а сегодня устроила скандал в школе. Мы воспринимаем это как реальные угрозы в наш адрес, – возмущаются педагоги. – возмущаются педагоги.





Хотя винтовка, с которой сфотографировалась воинствующая родительница, является пневматической, от этого учителям не легче. Сотрудники школы уже написали на женщину заявление в полицию. Как стало известно информагентству, мама ученика также заявила в правоохранительные органы о наличии аварийного уличного туалета на территории школы, что, как она утверждает, угрожает безопасности детей. Хотя винтовка, с которой сфотографировалась воинствующая родительница, является пневматической, от этого учителям не легче. Сотрудники школы уже написали на женщину заявление в полицию. Как стало известно информагентству, мама ученика также заявила в правоохранительные органы о наличии аварийного уличного туалета на территории школы, что, как она утверждает, угрожает безопасности детей.

Однако, пояснили педагоги, уличным туалетом дети давно не пользуются – в здании школы есть туалетные комнаты. Однако, пояснили педагоги, уличным туалетом дети давно не пользуются – в здании школы есть туалетные комнаты.

– У нас еще неделя до приемки школы к новому учебному году, так как детей на территории школы пока нет, то вход в старую постройку мы закрыли сеткой только сегодня, так что никакой опасности ученикам нет, – заявили педагоги. – заявили педагоги.

Между тем, педагоги опасаются, что женщина может испортить и детям, и взрослым и торжественную школьную линейку 1 сентября. И не исключают возможности, что в качестве «аргумента» будет использована та самая винтовка, фигурирующая на фото. Между тем, педагоги опасаются, что женщина может испортить и детям, и взрослым и торжественную школьную линейку 1 сентября. И не исключают возможности, что в качестве «аргумента» будет использована та самая винтовка, фигурирующая на фото.

Фото читателей V102.RU