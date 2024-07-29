Происшествия

«Готовлюсь к приемке школы»: под Волгоградом мама ученика напугала педагогов фото с винтовкой

Происшествия 29.07.2024 20:54
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29.07.2024 20:54


Недобрым выдалось сегодняшнее утро у учителей школы  поселка Госселекстанция Камышинского района Волгоградской области. Как рассказали V102.RU педагоги, которые сегодня находились в здании школы, сегодня, 29 июля, около девяти часов утра на территорию учебного заведения заявилась местная жительница, мама одного из учеников, Ирина И.
Женщина стала ходить по участку, снимала все на телефон, вела себя грубо, отталкивала детей и учеников, которые нам помогают в подготовке школы, заявляла, что дети не имеют права работать и за это нас накажут, – рассказали учителя. – Она находилась в странном состоянии, от нее исходил запах спиртного. 
Испуганные преподаватели позвонили в полицию, а неугомонная родительница покинула территорию школы где-то через час. По словам педагогов, такое происходит уже не первый раз. Мама одного из учеников периодически наведывается в школу и обвиняет педагогов в плохой оснащенности учебного заведения и в несоответствующей подготовке к новому учебному году. Также она, по словам учителей, регулярно шокирует жителей поселка, появляясь на улице частично одетой. 
– Накануне, 28 июля, она выставила в соцсетях фото с винтовкой и с угрожающей надписью «Я готовлюсь к приемке детского сада и школы…», а сегодня устроила скандал в школе. Мы воспринимаем это как реальные угрозы в наш адрес, – возмущаются педагоги. 

Хотя винтовка, с которой сфотографировалась воинствующая родительница, является пневматической, от этого учителям не легче. Сотрудники школы уже написали на женщину заявление в полицию. Как стало известно информагентству, мама ученика также заявила в правоохранительные органы о наличии аварийного уличного туалета на территории школы, что, как она утверждает, угрожает безопасности детей. 
Однако, пояснили педагоги, уличным туалетом дети давно не пользуются – в здании школы есть туалетные комнаты. 
– У нас еще неделя до приемки школы к новому учебному году, так как детей на территории школы пока нет, то вход в старую постройку мы закрыли сеткой только сегодня, так что никакой опасности ученикам нет, – заявили педагоги. 
Между тем, педагоги опасаются, что женщина может испортить и детям, и взрослым и торжественную школьную линейку 1 сентября. И не исключают возможности, что в качестве «аргумента» будет использована та самая винтовка, фигурирующая на фото. 
Фото читателей V102.RU

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