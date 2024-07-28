Под Волгоградом вспыхнул сухостой на окраине Кановского поселения





28 июля в Старополтавском районе Волгоградской области пожарные ликвидируют крупное возгорание. Как сообщает ИА «Высота 102», объята пламенем оказалась окраина Кановского сельского поселения.

- Вызов поступил в 10:01. В районе северной окраины села Кано происходит горение сухой растительности. На месте работают расчёты 57 Пожарно-спасательной части и ПЧ №79 с. Гмелинка, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, информация о площади возгорания в настоящее время уточняется. По данным специалистов, угрозы населённому пункту нет.

Фото из архива ИА «Высота 102»