Мэрию Волгограда заставили заплатить за страдания контуженной дорожным знаком школьницы

Суд обязал администрацию Волгограда возместить моральный ущерб школьнице, пострадавшей от падения дорожного знака в Дзержинском районе. По словам представителя семьи по гражданскому делу Виталия Хаустова, ранее мэрия хотела снять с себя любую ответственность.

— Конечно, изначально заявлялись совсем другие суммы — 150 тысяч рублей в пользу ребенка и 50 тысяч в пользу матери — но и присужденные в общей сложности 50 тысяч тоже можно считать хотя бы каким-то положительным результатом на фоне происходивших до этого событий, — прокомментировал V102.RU юрист. — Скорее всего обжаловать в кассации мы не будем.

В объединенной пресс-службе судов региона пояснили, что решением Волгоградского облсуда с администрации города-героя взыскана компенсация морального вреда в пользу несовершеннолетней Валерии П. в размере 30 000 рублей и 20 000 рублей в пользу ее матери.

— Суд установил, что лицо ответственное за вред, причиненный пострадавшей, является орган местного самоуправления в лице администрации Волгограда, которая должна надлежащим образом осуществлять полномочия по проведению мероприятий в сфере дорожной деятельности, благоустройства и охраны окружающей среды, — добавили в пресс-службе судов.

Напомним, история, которая в итоге растянулась почти на полтора года, произошла в марте 2023-го на пересечении улиц Хорошева и 8-й Воздушной Армии. Девочка-подросток по пути в школу получила сильный удар по голове из-за сорванного дорожного знака «Пешеходный переход». Мать пострадавшей, обнаружив у дочери отек правого глаза и рану на лице, вызвала скорою.

Ребенка доставили в больницу № 7, где диагностировали контузию, травмы в виде ушиба мягких тканей головы и резаной раны нижнего века. Врачи назначили медикаментозное лечение, освободив школьницу от учебы и физических нагрузок.

Со слов Хаустова, мэрия Волгограда в самый последний момент подала апелляцию и отказалась платить контуженному дорожным знаком ребенку заявленные суммы. В свою очередь юрист пожаловался на городскую администрацию в СКР и Генпрокуратуру.

Фото: ИА «Высота 102»