На Ангарской в Волгограде поменяли трубы на месте провала

Общество 25.07.2024 11:00
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25.07.2024 11:00
Специалисты «Концессий водоснабжения» завершили замену участка трубопровода по улице Ангарской в Волгограде, а также засыпали яму щебенкой. В ближайшее время будут проведены работы по восстановлению асфальто-бетонного покрытия, сообщили V102.RU в ООО «Концессии водоснабжения». Место проведения работ огорожено в соответствии с требованиями безопасности, заверили в компании.
Напомним, накануне на участке проезжей части на Ангарской легковой автомобиль угодил в промоину. Причиной происшествия в концессиях назвали технологическое нарушение вкупе с обильными осадками, что привело к размыву грунта.
Фото ООО «Концессии водоснабжения» t.me
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